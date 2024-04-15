Беднар назвал причины поражения от «Вегаса» в матче, в котором «Колорадо» вёл 3:0

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал поражение в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ), в котором «Эвеланш» вели со счётом 3:0 после второго периода, но позволили сопернику сравнять счёт и вырвать победу в овертайме.

«В третьем периоде мы перестали давить на соперника и играть в нападении. На давление соперника мы должны отвечать своим давлением. Вот что было посланием на скамейке запасных, но при этом мы умело и осторожно обращались с шайбой. Однако мы не сопротивлялись достаточно сильно. В конце концов, в напряжённой игре недопустимо получать глупые удаления», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Защитник «Колорадо» Джош Мэнсон получил три малых штрафа, два из которых «Вегас» реализовал, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.