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Беднар назвал причины поражения от «Вегаса» в матче, в котором «Колорадо» вёл 3:0

Беднар назвал причины поражения от «Вегаса» в матче, в котором «Колорадо» вёл 3:0
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал поражение в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ), в котором «Эвеланш» вели со счётом 3:0 после второго периода, но позволили сопернику сравнять счёт и вырвать победу в овертайме.

«В третьем периоде мы перестали давить на соперника и играть в нападении. На давление соперника мы должны отвечать своим давлением. Вот что было посланием на скамейке запасных, но при этом мы умело и осторожно обращались с шайбой. Однако мы не сопротивлялись достаточно сильно. В конце концов, в напряжённой игре недопустимо получать глупые удаления», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Защитник «Колорадо» Джош Мэнсон получил три малых штрафа, два из которых «Вегас» реализовал, в том числе забросив победную шайбу в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Вуд, Макар) – 07:26     0:2 Макар (Маккиннон, Лехконен) – 10:34     0:3 Рантанен (Мэнсон, Ничушкин) – 32:50     1:3 Барбашёв (Колесар, Ханифин) – 42:56     2:3 Карлссон (Дорофеев, Теодор) – 46:35 (pp)     3:3 Карлссон (Хауден, Уайтклауд) – 56:23     4:3 Гертл (Айкел, Маршессо) – 61:23 (pp)    
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