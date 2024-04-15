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Варламов — о главном тренере «Айлендерс»: Руа всегда оказывает мне большую поддержку

Варламов — о главном тренере «Айлендерс»: Руа всегда оказывает мне большую поддержку
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Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов рассказал о работе с главным тренером Патриком Руа. Оба уже работали вместе в «Колорадо» с 2013 по 2016 год, когда россиянин был стартовым вратарём «Эвеланш», а в 2014 году стал финалистом в голосовании на «Везину Трофи».

«У нас прекрасные рабочие отношения. Мы приходим и делаем свою работу. Он делает свою работу, я делаю свою работу. И потом, я думаю, мы оба просто сосредотачиваемся на том, что можем контролировать. Патрик всегда оказывал мне большую поддержку, и это всё, о чём я могу просить.

Я готовлюсь одинаково к каждой игре. Ничего не меняю в своей подготовке. Я просто сосредотачиваюсь на своей игре, выхожу на площадку и пытаюсь бороться в каждом моменте. Я готовлюсь к одной игре и не оглядываюсь назад», — цитирует Варламова пресс-служба клуба.

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