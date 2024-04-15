«Конечно, буду болеть за «Автомобилист!» Крикунов — о решающем матче полуфинала КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о предстоящем решающем матче серии между «Металлургом» и «Автомобилистом». Седьмой матч пройдёт сегодня, 15 апреля, в Магнитогорске.

«Да, исход серии между «Трактором» и «Локомотивом» угадал, но вот сегодня честно не знаю, кто победит (смеётся). В Екатеринбурге работают Коля Заварухин, Вова Воробьёв, Олег Ореховский, все кто со мной работал. Конечно, я буду болеть за «Автомобилист»! Желаю команде победы. Они могут пройти, по уровню одинаковые команды, просто у Екатеринбурга мастеровитых игроков побольше, а у «Металлурга» задорная молодёжь. Посмотрим, как сложится», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.