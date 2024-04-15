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«Конечно, буду болеть за «Автомобилист!» Крикунов — о решающем матче полуфинала КХЛ

«Конечно, буду болеть за «Автомобилист!» Крикунов — о решающем матче полуфинала КХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о предстоящем решающем матче серии между «Металлургом» и «Автомобилистом». Седьмой матч пройдёт сегодня, 15 апреля, в Магнитогорске.

«Да, исход серии между «Трактором» и «Локомотивом» угадал, но вот сегодня честно не знаю, кто победит (смеётся). В Екатеринбурге работают Коля Заварухин, Вова Воробьёв, Олег Ореховский, все кто со мной работал. Конечно, я буду болеть за «Автомобилист»! Желаю команде победы. Они могут пройти, по уровню одинаковые команды, просто у Екатеринбурга мастеровитых игроков побольше, а у «Металлурга» задорная молодёжь. Посмотрим, как сложится», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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