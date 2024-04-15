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Главный тренер «Айлендерс» рассказал о дружбе между Варламовым и Сорокиным

Главный тренер «Айлендерс» рассказал о дружбе между Варламовым и Сорокиным
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Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа рассказал о дружбе между российскими вратарями клуба Семёном Варламовым и Ильёй Сорокиным. 35-летний Варламов является сменщиком 28-летнего Сорокина и помогает ему советами.

«Варламов великолепно играет и отлично помогает Илье Сорокину. Они очень хорошие друзья. Они очень близки. Варламов действительно помогает ему. Он феноменальный командный игрок. Это то, что мне больше всего нравится в нём, помимо того, что он играет очень хорошо. Но я буду продолжать говорить то же самое. Нам очень повезло, что у нас есть два очень хороших вратаря», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

В текущем сезоне НХЛ Сорокин выиграл 24 матча из 55 с 90,9% отражённых бросков. Варламов выиграл 13 матчей из 27 с 91,6% отражённых бросков.

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