Патрик Руа: благодаря Варламову я выиграл награду лучшему тренеру сезона в «Колорадо»

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа заявил, что в 2014 году получил награду лучшему тренеру сезона благодаря великолепной игре вратаря Семёна Варламова. Россиянин работал вместе с Руа в «Колорадо» с 2013 по 2016 год.

«Три года, что мы работали вместе в «Колорадо», он играл так же хорошо. Когда он попадаёт в свою зону комфорта, когда он сосредоточен, как сейчас, он просто хочет победить. Когда я прихожу на каток, я не задаю вопрос, хочет ли Варламов сегодня победить, он хочет побеждать каждый раз, когда выходит на лёд.

Варламов нашёл свою игру. Благодаря ему у меня есть награда лучшему тренеру года в НХЛ. Я знаю, насколько он хорош. И я знаю, что он может делать, когда попадает в эту зону комфорта», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

Варламов в 2014 году стал финалистом в голосовании на «Везину Трофи», вручаемую лучшему вратарю сезона.

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