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Коньков — о судействе в КХЛ: ошибок становится всё меньше и меньше

Коньков — о судействе в КХЛ: ошибок становится всё меньше и меньше
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил уровень судейства в Континентальной хоккейной лиге.

«В любом случае, каждый год происходят моменты, с которыми не согласны игроки и тренеры. Надо понимать, какие варианты есть для изменения этой ситуации, как повышать качество судейства. Должна быть совместная работа. Мы смотрим по «КХЛ ТВ» разборы ситуаций, когда приезжает Алексей Анисимов и каждое спорное решение может прокомментировать. Понятно, что будут спорные моменты и ошибки, потому что ошибаются все: хоккеисты, судьи. Но этих ошибок всё меньше и меньше, и надо просто понимать, какие моменты вызывают больше всего споров, и их отрегулировать, почистить», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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