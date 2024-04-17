Коньков — о судействе в КХЛ: ошибок становится всё меньше и меньше

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил уровень судейства в Континентальной хоккейной лиге.

«В любом случае, каждый год происходят моменты, с которыми не согласны игроки и тренеры. Надо понимать, какие варианты есть для изменения этой ситуации, как повышать качество судейства. Должна быть совместная работа. Мы смотрим по «КХЛ ТВ» разборы ситуаций, когда приезжает Алексей Анисимов и каждое спорное решение может прокомментировать. Понятно, что будут спорные моменты и ошибки, потому что ошибаются все: хоккеисты, судьи. Но этих ошибок всё меньше и меньше, и надо просто понимать, какие моменты вызывают больше всего споров, и их отрегулировать, почистить», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.