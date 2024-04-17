Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал команды, за которыми интересно смотреть в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал команды, за которыми интересно смотреть в НХЛ

«Мне интересно смотреть за лидерами. Тот же «Бостон», «Флорида» здорово играет, в прошлом году ворвались в плей-офф с восьмого места и показали отличную игру. Интересно играют «Рейнджерс», команда на протяжении нескольких лет делает всё возможное, чтобы по-настоящему бороться за Кубок Стэнли. Феноменальную игру показывает Артемий Панарин. За этим приятно смотреть, наблюдать. За «Эдмонтоном» интересно смотреть, за Коннором Макдэвидом, как он себя проявляет. Интересен и «Торонто» из-за россыпи звёзд, феноменальные результаты с точки зрения личной статистики лидеры показывают», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.