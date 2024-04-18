Жамнов — об итогах сезона для «Спартака»: никто иллюзий не питал

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал об итогах сезона для красно-белых.

«Уже поставили оценку – четвёрка. Ясно, что сделали шаг вперёд, но ребята должны понимать, что теперь соперники будут на нас настраиваться иначе. Сложно забраться на определённый уровень, ещё сложнее на нём удержаться. Болельщики ждут от команды прогресса, нужно развиваться и двигаться дальше, если хотим продолжать расти как команда.

Нужны правильные выводы, у нас шёл процесс становления команды, никто иллюзий не питал. Был шанс пройти «Магнитку», не хватило деталей. Но это нормальные вещи, таков спорт, соперник сильный и достойный. Наша задача – сделать правильные выводы и двигаться дальше, становиться сильнее.

Надо отдать должное сопернику, команда у «Металлурга» сильная и сбалансированная. Да, у нас у многих ребят не было опыта второго раунда плей-офф, но мы объяснили, что не хватило спортивной злости. Нужно было больше лезть на пятак, создавать трафик перед вратарём. Все эти нюансы мы с ребятами обсудили после плей-офф, когда пообщались вместе», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 18 апреля, в 10:00 мск.