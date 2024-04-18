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Главный тренер «Спартака»: не верю, что Магнитогорск заколдованный

Главный тренер «Спартака»: не верю, что Магнитогорск заколдованный
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал об игре с «Металлургом» в Магнитогорске в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024. Напомним, за три матча на Урале московский клуб забросил три шайбы.

«Почему Магнитогорск для «Спартака» – заколдованный город? Я не слишком акцентирую внимание на таких трактовках, как удобный или неудобный. Да, есть статистика, но надо перемалывать это всё, иначе никак не получится. В то, что Магнитогорск заколдованный, – не верю (смеётся). Нюансы есть, но надо через них проходить», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

30 марта состоялся шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». «Магнитка» одержала победу со счётом 3:0 и выбила красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярке красно-белые заняли четвёртое место в таблице Запада.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 18 апреля, в 10:00 мск.

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