Жамнов: никаких новых людей в тренерском штабе «Спартака» не будет

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о будущем тренерского штаба красно-белых. Помимо Жамнова, в московском клубе работают тренеры Алексей Ковалёв, Игорь Уланов, Евгений Перов, Андрей Кутейкин, тренер вратарей Сергей Климкович.

«Нужно отдать должное нашему руководству в лице председателя наблюдательного совета «Спартака» Олега Леонидовича Усачёва. На протяжении всего сезона от него шла полная поддержка, взаимопонимание, каждый занимался своим делом. Все вопросы решались быстро и своевременно. Мы были на одной волне.

У меня контракт на следующий сезон? Да, я изначально подписывал контракт на два года. Все ребята останутся, никаких новых людей в тренерском штабе не будет», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

30 марта состоялся шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». «Магнитка» одержала победу со счётом 3:0 и выбила красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярке красно-белые заняли четвёртое место в таблице Запада.