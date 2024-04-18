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Главный тренер «Спартака» — об игре легионеров команды: ожидал намного большего

Главный тренер «Спартака» — об игре легионеров команды: ожидал намного большего
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игре легионеров красно-белых: вратаря Патрика Рыбара, защитников Джоуи Кина и Михала Чайковски, канадского форварда с белорусским паспортом Шейна Принса.

«Конкретно по фамилиям называть не буду, но в целом я ожидал намного большего.

Миша Чайковски (так в «Спартаке» называют Михала. – Прим. «Чемпионата») – это отдельный разговор. Рвался в бой до конца, даже когда ему прилетело по голове, в концовке мы его уже решили придержать.

Патрика Рыбара нам не хватило. Надо отдать должное Андрею Карееву. Были моменты, когда два других вратаря не могли играть, и он держал нас в тонусе. Андрей до конца выручал нашу команду, каждый из вратарей на определённом этапе внёс свою лепту в общее дело», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате»:
«Признателен Ковальчуку, он нам помог». Интервью с главным тренером «Спартака»
Эксклюзив
«Признателен Ковальчуку, он нам помог». Интервью с главным тренером «Спартака»
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