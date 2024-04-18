Жамнов — о Цыплакове: играл и думал, что ему делать на следующий год

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру нападающего Максима Цыплакова, к которому во время сезона проявляли интерес клубы Национальной хоккейной лиги.

«Для многих ребят это был первый опыт игры во втором раунде плей-офф, каких-то нюансов они не понимали. Всё накопленное должно пойти в общую копилку для улучшения результата на следующий сезон.

Разговоры про НХЛ его отвлекали? Конечно, все всё читают, это отвлекает, такие вещи сидят в голове. Для Максима самое главное понять, чего он хочет в дальнейшем. То же самое было, когда он играл и думал, что ему делать на следующий год. Голова сразу забивается другими мыслями», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.