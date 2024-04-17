Капитан «Авангарда» рассказал об отличиях в работе Сергея Звягина и Боба Хартли

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал об отличиях в работе нынешнего главного тренера омского клуба Сергея Звягина и Боба Хартли. Американский специалист возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 год и стал вместе с омским клубом обладателем Кубка Гагарина.

«Явное отличие двух этих специалистов – Сергей Евгеньевич не завязывал руки игрокам в нападении, как это делал Хартли. Мастеровитым игрокам, таким как Володя Ткачёв, например, давалось больше вольности в атаке.

Звягин один из тех людей, работу которого за кулисами не всегда видно. И в прошлом сезоне, и в этом году он брал на себя обязанностей больше, чем просто тренер вратарей. Он очень хороший специалист, глубоко разбирающийся в хоккее. Для меня это близкий человек, потому что из тренеров он остался практически единственный после того чемпионского сезона. На самом деле, то, что он был в тени, не значит, что он новый тренер. Повторюсь: наверное, для болельщиков и журналистов его работа не была заметна. Но со времён Хартли он всегда был с нами, внутри команды», — цитирует Шарипзянова «Татар-информ».

Напомним, Сергей Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда» после второго матча четвертьфинальной серии с «Авангардом». После завершения плей-офф специалисту был предложен полноценный контракт. «Авангард» завершил прошедший регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции, а в плей-офф во втором раунде в семиматчевой серии уступил ярославскому «Локомотиву».