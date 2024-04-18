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Форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков набрал первое очко в своём дебютном матче в НХЛ

Форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков набрал первое очко в своём дебютном матче в НХЛ
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В этой встрече дебютировал в НХЛ 23-летний российский нападающий «островитян» Руслан Исхаков. В своём первом же матче в лиге он открыл счёт свои очкам, сделав результативную передачу в начале третьего периода.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакового момента в карьере россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До этого в нынешнем сезоне Исхаков выступал за фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ «Бриджпорт Айлендерс», где в 69 матчах набрал 50 (18+32) очков.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Исхаков вернётся в Россию и будет выступать за ЦСКА, которому принадлежат права на форварда в КХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Айлендерс» завершили регулярный чемпионат на третьем месте Столичного дивизиона с 94 очками и вышли в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нельсон (Хольмстрём) – 04:56     1:1 Ракелль (Бантинг, Малкин) – 18:29     1:2 Малкин (Кросби, Карлссон) – 26:14 (pp)     2:2 Сизикас (Романов, Болдюк) – 33:19     2:3 Пуустинен – 34:37     3:3 Палмьери – 39:44 (pp)     4:3 Болдюк (Пулок, Iskhakov) – 41:36 (pp)     4:4 Картер (Кросби, Бантинг) – 50:56 (pp)     5:4 Хольмстрём (Маклин) – 54:27    
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