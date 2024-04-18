Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков набрал первое очко в своём дебютном матче в НХЛ

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В этой встрече дебютировал в НХЛ 23-летний российский нападающий «островитян» Руслан Исхаков. В своём первом же матче в лиге он открыл счёт свои очкам, сделав результативную передачу в начале третьего периода.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакового момента в карьере россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До этого в нынешнем сезоне Исхаков выступал за фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ «Бриджпорт Айлендерс», где в 69 матчах набрал 50 (18+32) очков.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Исхаков вернётся в Россию и будет выступать за ЦСКА, которому принадлежат права на форварда в КХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Айлендерс» завершили регулярный чемпионат на третьем месте Столичного дивизиона с 94 очками и вышли в плей-офф.