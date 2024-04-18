Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ассасин наносит новый удар». Биссоннетт отреагировал на 100 передач Кучерова в регулярке

«Ассасин наносит новый удар». Биссоннетт отреагировал на 100 передач Кучерова в регулярке
Аудио-версия:
Комментарии

Скандально известный экс-игрок ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и ХК «Сочи» Пол Биссоннетт ярко прокомментировал историческое достижение российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, установленное в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4), который стал последним для обеих команд в этой регулярке.

Напомним, в этой встрече Кучеров сделал свою 100-ю передачу в нынешнем регулярном чемпионате, став первым россиянином в истории, а также вторым игроком в XXI веке после Коннора Макдэвида, которому покорилась данная отметка.

«Никита Кучеров сделал 100 результативных передач. Какой момент в Тампе. У него должно быть их 110 исходя из того, как он раздавал парням в этой игре. Ассасин наносит новый удар», — написал Биссоннетт в социальных сетях.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Напомним, регулярный чемпионат завершается завтра, 19 апреля. «Тампа» закончила регулярку с 98 очками и получила первый уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пол (Дюклер, Дамба) – 03:58     2:0 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 06:14     2:1 Ривз (Кемпф, Дьюар) – 13:18     3:1 Дюклер (Пол, Стэмкос) – 26:37     4:1 Пойнт (Кучеров, Рэддиш) – 37:05 (pp)     5:1 Хагель (де Хаан) – 37:57     6:1 Жанно (Эйссимонт, Чаффи) – 51:27     6:2 Броди (Дьюар, Кемпф) – 54:02     6:3 Хольмберг (Робертсон) – 56:20     6:4 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 59:25    
Материалы по теме
Кто MVP, если не он? Кучеров отдал 100-й ассист, а Маккиннон может забыть про «Арт Росс»
Кто MVP, если не он? Кучеров отдал 100-й ассист, а Маккиннон может забыть про «Арт Росс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android