«Ассасин наносит новый удар». Биссоннетт отреагировал на 100 передач Кучерова в регулярке

Скандально известный экс-игрок ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и ХК «Сочи» Пол Биссоннетт ярко прокомментировал историческое достижение российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, установленное в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4), который стал последним для обеих команд в этой регулярке.
Напомним, в этой встрече Кучеров сделал свою 100-ю передачу в нынешнем регулярном чемпионате, став первым россиянином в истории, а также вторым игроком в XXI веке после Коннора Макдэвида, которому покорилась данная отметка.
«Никита Кучеров сделал 100 результативных передач. Какой момент в Тампе. У него должно быть их 110 исходя из того, как он раздавал парням в этой игре. Ассасин наносит новый удар», — написал Биссоннетт в социальных сетях.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Напомним, регулярный чемпионат завершается завтра, 19 апреля. «Тампа» закончила регулярку с 98 очками и получила первый уайлд-кард в плей-офф от Восточной конференции.
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