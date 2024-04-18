Российский форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков поделился эмоциями от дебютного матча в НХЛ. 23-летний россиянин отметился результативной передачей в матче с «Питтсбургом» (5:4).

«Великолепный опыт, здорово, что мы выиграли. Уверен, это придаст энергии ребятам на первый матч с «Каролиной». Так что для меня это был великолепный опыт. Круг новичка был странным, я никогда его не делал до этого. Тем более я сделал шесть кругов, а не один. Но это было здорово.

Узнал сегодня утром, что дебютирую, сразу перед тренировкой «Бриджпорта». Ребята ничего особо не советовали, сказали просто прислушиваться к своим инстинктам и играть в свой хоккей. У меня был шанс забить, я так этого хотел! Надеюсь, у меня ещё будет такая возможность, и я её уже не упущу. Мастерство игроков в НХЛ гораздо выше, но не скажу, что игра здесь намного быстрее, скорее такая же, но уровень игроков выше», — цитирует Исхакова сайт «Айлендерс».

До этого в нынешнем сезоне Исхаков выступал за фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ «Бриджпорт Айлендерс», где в 69 матчах набрал 50 (18+32) очков.