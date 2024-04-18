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Российский форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков поделился эмоциями от дебютного матча в НХЛ

Российский форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков поделился эмоциями от дебютного матча в НХЛ
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Российский форвард «Айлендерс» Руслан Исхаков поделился эмоциями от дебютного матча в НХЛ. 23-летний россиянин отметился результативной передачей в матче с «Питтсбургом» (5:4).

«Великолепный опыт, здорово, что мы выиграли. Уверен, это придаст энергии ребятам на первый матч с «Каролиной». Так что для меня это был великолепный опыт. Круг новичка был странным, я никогда его не делал до этого. Тем более я сделал шесть кругов, а не один. Но это было здорово.

Узнал сегодня утром, что дебютирую, сразу перед тренировкой «Бриджпорта». Ребята ничего особо не советовали, сказали просто прислушиваться к своим инстинктам и играть в свой хоккей. У меня был шанс забить, я так этого хотел! Надеюсь, у меня ещё будет такая возможность, и я её уже не упущу. Мастерство игроков в НХЛ гораздо выше, но не скажу, что игра здесь намного быстрее, скорее такая же, но уровень игроков выше», — цитирует Исхакова сайт «Айлендерс».

До этого в нынешнем сезоне Исхаков выступал за фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ «Бриджпорт Айлендерс», где в 69 матчах набрал 50 (18+32) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Нельсон (Хольмстрём) – 04:56     1:1 Ракелль (Бантинг, Малкин) – 18:29     1:2 Малкин (Кросби, Карлссон) – 26:14 (pp)     2:2 Сизикас (Романов, Болдюк) – 33:19     2:3 Пуустинен – 34:37     3:3 Палмьери – 39:44 (pp)     4:3 Болдюк (Пулок, Исхаков) – 41:36 (pp)     4:4 Картер (Кросби, Бантинг) – 50:56 (pp)     5:4 Хольмстрём (Маклин) – 54:27    
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