В «Торпедо» объявили о создании собственного фарм-клуба в ВХЛ

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов объявил о создании собственного фарм-клуба во Всероссийской хоккейной лиге.

«Стоит сказать, что со следующего сезона у нас появится свой фарм-клуб. Мы возвращаемся в чемпионат ВХЛ. Сейчас активно занимаемся этим вопросом. Единственное, пока остаётся открытым вопрос, на каком стадионе мы будем играть. Нам бы хотелось, чтобы команды КХЛ и ВХЛ размещались здесь. Но посмотрим, либо это будет здесь, либо на арене Коноваленко. Тут есть определённые вопросы, которые немного не от нас зависят. Поэтому посмотрим.

Это хорошая тенденция, показывающая, что клуб развивается. Мы возвращаем свой фарм-клуб, потому что пришло такое время, что молодые ребята появляются и появляются, а им надо дальше развиваться. А это хороший фактор в развитии всей линейки клуба», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.