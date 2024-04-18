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Генеральный директор «Торпедо» подвёл итог сезона для команды Игоря Ларионова

Генеральный директор «Торпедо» подвёл итог сезона для команды Игоря Ларионова
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов подвёл итоги выступления нижегородского клуба в текущем сезоне КХЛ. Нижегородцы заняли седьмое место на Западе и в первом раунде плей-офф в пяти матчах уступили СКА.

«Первая команда у нас заняла седьмое место в регулярном чемпионата, вышла в плей-офф и не прошла первый раунд. В команде в этом сезоне было заиграно шесть молодых ребят, которые ранее не имели опыта выступления на элитном уровне. Но ничего страшного, потихоньку-полегоньку набираются опыта. Надеемся, что в следующем сезоне результаты будут улучшены. Работа будет вестись в этом направлении, так что будем надеяться, что следующий сезон будет намного интереснее, нежели предыдущий», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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