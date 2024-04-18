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В «Торпедо» рассказали, что довольны игрой вратаря Адама Гуски

В «Торпедо» рассказали, что довольны игрой вратаря Адама Гуски
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал, что в клубе довольны игрой вратаря Адама Гуски, который перенёс операцию и заявил, что нижегородцы намерены предложить голкиперу новый контракт либо рассмотреть варианты обмена словака.

«Гуска? Глобально мы довольны, что Адам вернулся и провёл этот сезон в «Торпедо» в роли первого вратаря. Дорогого стоит, что такой сезон он провёл после травмы и операции. Свой контракт он отработал на 146%. Что касается следующего сезона, то предполагается квалификация на два года. Мы настроены её сделать. При этом есть интерес от других клубов по обмену. Не исключено, что это случится», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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