В «Торпедо» рассказали, что довольны игрой вратаря Адама Гуски

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал, что в клубе довольны игрой вратаря Адама Гуски, который перенёс операцию и заявил, что нижегородцы намерены предложить голкиперу новый контракт либо рассмотреть варианты обмена словака.

«Гуска? Глобально мы довольны, что Адам вернулся и провёл этот сезон в «Торпедо» в роли первого вратаря. Дорогого стоит, что такой сезон он провёл после травмы и операции. Свой контракт он отработал на 146%. Что касается следующего сезона, то предполагается квалификация на два года. Мы настроены её сделать. При этом есть интерес от других клубов по обмену. Не исключено, что это случится», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.