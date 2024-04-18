Гафуров: если бы Дер-Аргучинцев играл в «Торпедо», болельщики не пережили бы это морально

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что клуб не мог позволить себе нападающего Семёна Дер-Аргучинцева, который провёл сезон в «Тракторе» из-за слишком высоких зарплатных требований игрока.

«Дер-Аргучинцев был разменян с прицелом на несколько лет вперёд, провёл неплохой сезон в «Тракторе», но Семён играл там в третьем звене и за такие деньги, что если бы он играл у нас, то многие болельщики не пережили бы это морально. Они бы чувствовали, что лично платят ему зарплату. Вот здесь мы ментально тоже растём и будем готовы больше ошибаться. Только так мы можем выйти за рамки и будем иметь шанс добиться чего-то больше», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.