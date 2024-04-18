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Генменеджер «Торпедо» рассказал, почему в клубе не стали предлагать контракт Никите Гусеву

Генменеджер «Торпедо» рассказал, почему в клубе не стали предлагать контракт Никите Гусеву
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров объяснил, почему в клубе не стали предлагать контракт нападающему Никите Гусеву, который стал лучшим бомбардиром прошедшего регулярного чемпионата КХЛ в составе московского «Динамо».

«В прошлом сезон был классный вопрос, почему бы нам не подписать Гусева. Он стал игроком «Динамо», и с ним они выиграли Кубок Континента, заняв первое место в регулярке. Может быть, и мы бы так сделали, но у нас другой путь», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Всего за «Динамо» Гусев провёл 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

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