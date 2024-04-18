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Ларионов — об Артамонове: дал бы ему 5 матчей дисквалификации, чтобы запомнил на всю жизнь

Ларионов — об Артамонове: дал бы ему 5 матчей дисквалификации, чтобы запомнил на всю жизнь
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что на месте дисциплинарного комитета МХЛ дал бы нападающему «Чайки» Никите Артамонову пятиматчевую дисквалификацию. 18-летний форвард получил дисквалификацию на один матч за непристойный жест в адрес скамейки запасных «Локо» в плей-офф МХЛ.

«По Артамонову пока рано говорить. У него была одна выходка. Я не знаю, почему лига дала всего один матч дисквалификации, я бы дал пять. Чтобы на всю жизнь запомнил этот урок. К сожалению, я не стал вмешиваться, но, когда мне прислали видео, я ждал решения, чтобы дали строгое наказание. Я ему сказал, что вспомню это. Потому что такие вещи в этой команде, в нашем присутствии не должны происходить. С ним надо будет поработать, подшлифовать и немного поправить голову, а так парень хороший», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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