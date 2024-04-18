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Генеральный директор «Торпедо» рассказал о прогрессе молодых игроков клуба

Генеральный директор «Торпедо» рассказал о прогрессе молодых игроков клуба
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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о прогрессе молодых игроков клуба.

«Что касается молодых игроков, то нас не может не радовать, что такие хоккеисты, как Артамонов, Силаев, которые ещё вчера играли в МХЛ, в этом сезоне неплохо проявили себя в КХЛ. Это не остаётся незамеченным за океаном. Как вы все прекрасно знаете, в этом году будет драфт НХЛ, и думаю, что они будут выбраны в самых высоких номерах. Так что пожелаем им удачи.

Это говорит о том, что работа клуба ведётся в правильном направлении. У нас есть вектор по молодым игрокам, от которого мы не отходим. Надеюсь, что и в следующем году, возможно, появятся новые имена, которые будут радовать вас и нас своей игрой», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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