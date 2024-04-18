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«У него правильная голова». Игорь Ларионов оценил игру молодых защитников «Торпедо»

«У него правильная голова». Игорь Ларионов оценил игру молодых защитников «Торпедо»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил игру молодых защитников команды - Богдана Конюшкова и Антона Силаева.

«Мы неслучайно сделали Багу (Конюшкова) капитаном. Может быть, рановато, но понести на себе бремя лидера было правильным решением. Дальше посмотрим. Бага – игрок, который своей стабильностью, не вокальностью берёт, много не говорит. У меня были такие капитаны: Айзерман, Лидстрём. Они своим примером показывали, как играть надо. Бага в этом плане не скажу что супер, но на правильном пути в плане отношения, профессионализма, стабильности.

С Силаева требовать что-то в 17 лет – нереально. Но парень прошёл серьёзную школу, у него правильная голова. Не думаю, что ему вскружат голову драфты, рейтинги. Мы с ним на связи, переписываемся», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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