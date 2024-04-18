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Ларионов — об игре Яна: нам не хватает таких ребят, которые могут побороться за молодёжь

Ларионов — об игре Яна: нам не хватает таких ребят, которые могут побороться за молодёжь
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что нападающий Деннис Ян четыре года играл с больной спиной, а после лечения выдал хороший сезон. Специалист заявил, что в команде не хватает игроков, подобных Яну.

«Ян четыре года играл с больной спиной. Я об этом не знал, он ко мне обратился за помощью, мы его отправили в Питер к специалисту. Когда он приехал после этого, он первый раз почувствовал, что такое играть без боли. Он пару раз сбросил перчатки в этом сезоне. Нам не хватает таких ребят, которые могут побороться за молодёжь», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне Ян провёл за «Торпедо» 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 17 (12+5) очков. В плей-офф на счету форварда одна передача в пяти матчах.

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