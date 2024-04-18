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«Металлург» — «Локомотив»: составы команд на первый матч финала Кубка Гагарина — 2024

Сегодня, 18 апреля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны составы команд на предстоящую встречу.

За «Магнитку» не сыграет её капитан Егор Яковлев. Вместо него в состав включён Данила Паливко.

Состав «Локомотива» выглядит следующим образом:

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.