«Металлург» — «Локомотив»: составы команд на первый матч финала Кубка Гагарина — 2024

Сегодня, 18 апреля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны составы команд на предстоящую встречу.
За «Магнитку» не сыграет её капитан Егор Яковлев. Вместо него в состав включён Данила Паливко.
Состав «Локомотива» выглядит следующим образом:
«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.
Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.