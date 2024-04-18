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Экс-форвард «Спартака»: качество легионеров в КХЛ падает, нет смысла увеличивать лимит

Экс-форвард «Спартака»: качество легионеров в КХЛ падает, нет смысла увеличивать лимит
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Бывший нападающий «Спартака» и хоккейный агент Кирилл Князев оценил возврат к пяти легионерам в Континентальной хоккейной лиге со следующего сезона.

«Мы видим, что европейцев практически нет. Американцы и канадцы до последнего ждут предложений контрактов в Национальной хоккейной лиге. В сложившейся ситуации качество легионеров в КХЛ падает. Нет смысла делать лимит в пять иностранцев. Это дополнительные места для наших русских ребят, у которых есть возможность проявить себя. Я не против пяти легионеров, я за качество! Сложно найти качественных иностранных хоккеистов, которые были бы сильнее российских игроков. В этом вся суть, а не три, пять или семь легионеров», — сказал Князев в интервью Legalbet.

Напомним, нынешний сезон стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек. Инициативу к сокращению лимита проявили Федерация хоккея России и Минспорта РФ. Однако уже по ходу этого сезона большинство клубов высказались за возвращение лимита в пять легионеров. 15 апреля ФХР утвердил возврат к пяти легионерам с сезона-2024/2025.

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