ФХР утвердила введение в КХЛ лимита в пять легионеров со следующего сезона

Руководство Федерации хоккея России утвердило возвращение лимита в пять иностранных игроков для российских клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Правление ФХР утвердило изменение лимита на легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2024/2025. Лимит в пять иностранных игроков для российских клубов при заявке на отдельный матч, за исключением представителей стран ЕАЭС. Решение было принято практически единогласно», — приводит слова ФХР ТАСС.

Напомним, текущий сезон стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек. Инициативу к сокращению лимита проявили Федерация хоккея России и Минспорта РФ. По ходу сезона большинство клубов КХЛ проголосовало за возвращение лимита в пять легионеров. Руководство клубов лиги считает оптимальным такое количество иностранных хоккеистов.