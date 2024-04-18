«Я ощущаю давление на всю команду». Панарин — о старте розыгрыша Кубка Стэнли

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о старте Кубка Стэнли — 2024.

«Чувствую себя отлично, но впереди нас ждёт главный момент сезона. Мне нужно забыть о регулярном чемпионате и быть готовым к плей-офф и к тем эмоциям, которые с ним связаны.

Ответственность на мне? Я ощущаю давление на всю команду. Мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это не только личное давление на одного меня», — сказал Артемий в интервью Lohud.

Всего в нынешнем регулярном сезоне 32-летний Панарин набрал 120 (49+71) очков в 82 матчах.

Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ «синерубашечники» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз». Первая встреча состоится на арене «Мэдисон Сквер Гарден» вечером 21 апреля и начнётся в 22:00 мск.