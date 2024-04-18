«Мы должны выиграть Кубок Стэнли». Панарин предвкушает главное испытание за всю карьеру

Лучшего шанса на титул у российского форварда может уже и не быть.

После грандиозного провала в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли в межсезонье в «Нью-Йорк Рейнджерс» произошли кардинальные изменения на тренерском мостике. Канадскому специалисту Жерару Галлану в одном из самых требовательных клубов НХЛ не простили поражение в серии первого раунда плей-офф с «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4). Он был незамедлительно отправлен в отставку, а новым главным тренером «синерубашечников» стал один из самых успешных тренеров в истории североамериканского хоккея Питер Лавиолетт.

59-летний американец заступил на новую должность после неудачного сезона в «Вашингтон Кэпиталз». Столичная команда впервые за девять лет не смогла пробиться в плей-офф, в результате чего Лавиолетт был уволен, а многие эксперты поспешили сделать выводы, что тренерские идеи Питера исчерпали себя в НХЛ. Но его дебютный сезон на Бродвее на данный момент складывается абсолютно потрясающим образом.

За весь регулярный чемпионат «Рейнджерс» допустили единственный небольшой двухнедельный кризис, в остальное время продемонстрировав высочайший уровень стабильности. «Парни с Бродвея» одержали 55 побед в 82 матчах, четвёртый раз в истории клуба и впервые с 2015 года став обладателями Президентского кубка.

Этот успех был бы невозможен без лучшего сезона в карьере в исполнении российского нападающего Артемия Панарина. 32-летний форвард впервые в НХЛ разменял гроссмейстерскую отметку в 100+ очков, в итоге завершив гладкую часть сезона со 120 результативными действиями. Хлебушек установил второй показатель в истории «Рейнджерс», отстав всего на три очка от результата чешского форварда Яромира Ягра, который удержал клубный рекорд по очкам в одном регулярном чемпионате (123).

Артемий провёл действительно волшебную регулярку на фоне всей той критики, обрушившейся на него после прошлогоднего вылета от «Нью-Джерси». Предыдущий плей-офф россиянин провалил, растворившись на льду в решающих матчах противостояния с «Дэвилз». Спустя год ставки чрезвычайно высоки, а давление на россиянина поистине запредельно. После столь впечатляющего выступления в регулярке никто не поймёт, если Артемий снова провалится в плей-офф. Тем более в тот момент, когда «Рейнджерс» имеют едва ли не последний шанс на Кубок Стэнли в текущей формации своей команды.

Главным звёздам «Рейнджерс» в линии нападения уже исполнилось 30+ лет. Панарину 32 года, Крису Крайдеру – 32, Мике Зибанеджаду 31, Винсенту Трочеку – 30. Каждый из этих игроков входит в первую бригаду большинства, которая является главным орудием американской команды. Первый номер драфта НХЛ Алекси Лафреньер раскрылся в сочетании с Панариным и постепенно начинает оправдывать выданные ему авансы. Но вместе со своим прогрессом канадец приближается к подписанию нового контракта. Это произойдёт уже через год. Тогда же нужно будет продлевать и защитника Райана Линдгрена, а ещё через год истечёт контракт голкипера Игоря Шестёркина, чьё следующее соглашение должно сделать российского вратаря одним из самых высокооплачиваемых игроков во всей НХЛ.

На «Рейнджерс» начнёт вовсю давить потолок зарплат, а их звёзды в нападении будут продолжать неумолимо стареть. Поэтому выигрывать нужно здесь и сейчас. Собственно, именно ради этой цели на Бродвей и был приглашён Лавиолетт, всегда добивавшийся своих главных успехов в НХЛ в ходе первых сезонов работы с каждой новой командой. «Синерубашечники» идут за Кубком Стэнли. Этот лозунг декларируют не только журналисты, но и игроки американской команды. В первую очередь сам Панарин.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

«Чувствую себя отлично, но впереди нас ждёт главный момент сезона. Мне нужно забыть о регулярном чемпионате и быть готовым к плей-офф и к тем эмоциям, которые с ним связаны.

Ответственность на мне? Я ощущаю давление на всю команду. Мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это не только личное давление на одного меня», — сказал Артемий в интервью изданию Lohud за несколько дней до старта серии плей-офф с «Вашингтоном».

В течение всего сезона российский форвард наслаждался атмосферой внутри раздевалки. Сразу после увольнения Галлана просачивалась информация, что одной из причин совместного провала команды и её главной звезды в прошлом плей-офф стала потеря контакта между канадским тренером и российским форвардом. Сейчас Артемий аккуратно избегает этой темы, но между строк можно прочитать, что он на самом деле думает об изменении ситуации после назначения Лавиолетта.

«Я почувствовал это с первой игры в сезоне. Атмосфера и всё остальное для меня стали лучше. Весь год я чувствовал, что нахожусь в лучшем положении. Я не могу вам сказать, что конкретно изменилось. У меня есть своё видение, но если я его скажу, то это прозвучит не очень хорошо. Лично я буду продолжать в том же духе», — заверяет россиянин.

Широко известно, что Галлан был недоволен склонностью россиянина к рискованной манере игры в чужой зоне. Все знают, как Артемий любит увлекаться обостряющими поперечными передачами. Когда они проходят, у ворот соперника возникает голевой момент. Когда случается перехват, голевой момент возникает у ворот уже твоей команды. Одни тренеры готовы закрывать на глаза на подобный риск, другие – нет. Лавиолетт в работе с Панариным позволяет россиянину играть в его хоккей.

Питер Лавиолетт Фото: AP/TASS

«Знаю, что для него это своего рода эталонный год, но его статистика за последние семь или восемь лет невероятна. Он, наверное, входит в восьмёрку лучших игроков, которые могут показывать такие же результаты, как он. Причём делать это на стабильном уровне. Это не просто случайность, это действительно хороший результат.

Что меня больше всего впечатлило в нём, так это его уровень владения шайбой и способность за неё бороться. Вы говорите об атаке, но надо ещё суметь генерировать атаку. Вы должны найти способы создавать голевые моменты. Он использует своё тело и жёстко держит клюшку, делая это лучше всех», — говорит Лавиолетт.

Игровое время Панарина в сравнении с прошлым сезоном возросло всего на 30 секунд (20.07 против 19.36). Но сам российский форвард отмечает интересный тактический нюанс, который изменил Питер.

«Суть не в увеличении игрового времени. Суть в изменении времени. Показатель игрового времени в среднем за матч остался примерно таким же, только смены стали короче, а самих смен стало больше. Речь идёт о количестве смен, а не о показателе игрового времени», — отмечает Панарин.

Российский нападающий заметил, что в прошлом сезоне ему приходилось самому растягивать смены и проводить в игровом отрезке больше времени, чем следовало, потому что у него не было достаточно веры, что он получит шанс в решающий момент игры. Теперь же он знает, что у него будет достаточно смен, чтобы проявить себя. Это привело к более коротким и энергоэффективным отрезкам, что напрямую отразилось на качестве игры.

«Так намного легче поймать игровой ритм», — вмешался в диалог журналиста с Панариным его партнёр по тройке нападения Трочек.

На протяжении почти всего сезона Лавиолетт старался не разбивать свою номинально вторую тройку с Трочеком в центре и Панариным с Лафреньером по краям нападения. По данным Moneypuck.com, в этом сезоне «Рейнджерс» забили 54 гола в формате «пять на пять», когда на льду находилось это сочетание. В то самое время, когда ни одна другая тройка нападения не забила больше 46 голов. Неслучайно, что все трое достигли новых личных рекордов по набранным очкам. Их «химия» распространилась со льда за его пределы – в выходные семьи Панарина и Трочека вместе проводят свободное время.

Когда Панарин рассказывал о времени на льду, Винсент снова вмешался в разговор и пошутил: «Если бы он играл 60 минут, то было бы идеально». Когда же Панарин сделал вид, что не знает, сколько очков набрал в регулярном чемпионате, Трочек улыбнулся и сказал: «Он знает».

Винсент Трочек Фото: AP/TASS

Тренерский штаб Лавиолетта возлагал огромные надежды на сочетание Трочека в ходе гладкой части сезона, и со стартом плей-офф ситуация не изменится. Вот только соперник будет планировать игру таким образом, чтобы остановить Панарина и партнёров.

«Отчасти всё дело в том, чтобы изменить наше мышление и перестроиться на другой хоккей. Мы должны быть достаточно быстрыми, потому что очевидно, что у нас не будет такого количества свободного льда. К этому нужно быть готовыми. Если всё получится, тогда и дела пойдут достаточно хорошо», — замечает Панарин.

Предстоящий плей-офф – время икс и главный момент в заокеанской карьере российского форварда. Пока Артемий не докажет, что способен действовать в столь жёсткой и напряжённой среде, вопросы о его способности привести «Рейнджерс» к титулу будут сохраняться. За пять сезонов в «Нью-Йорке» разница между средним количеством очков за игру в регулярном сезоне (1,32) и в плей-офф (0,67) поистине огромна.

После потрясающей регулярки ожидания от игры Артемия достигли максимальных величин. Складывается ощущение, что российский форвард сейчас готов к плей-офф лучше, чем когда-либо прежде. Но сам Панарин понимает, что делать громкие заявления по этому поводу абсолютно бессмысленно. Он знает, что думают пресса и критики относительно его игры в плей-офф. И хорошо понимает единственный способ развеять сомнения.

«Не могу сейчас ничего сказать на сей счёт. Как я уже говорил перед началом сезона – всё покажет лёд», — резюмирует российский форвард.

Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» состоится вечером 21 апреля и начнётся в 22:00 мск. Встреча пройдёт на домашней площадке «Рейнджерс». За последние 11 лет ни одна команда, ставшая чемпионом регулярки, в плей-офф не смогла выиграть Кубок Стэнли. Последним исключением стало «Чикаго Блэкхоукс», оформившее победный дубль в 2013 году.

Более того, за следующие 10 сезонов лишь одному чемпиону регулярки удалось пробиться хотя бы в финал конференции. Этой самой командой стали как раз «Рейнджерс», сумевшие в 2015-м добраться до третьего раунда плей-офф. Всех остальных обладателей Президентского Кубка на этом временном интервале в розыгрыше Кубка Стэнли ждало жесточайшее разочарование. Спустя двое суток Панарин и партнёры начнут борьбу с этим проклятием.