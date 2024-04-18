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Агент Жафярова: в первую очередь мы ждём предложения от «Авангарда»

Агент Жафярова: в первую очередь мы ждём предложения от «Авангарда»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Дамира Жафярова, рассказал о будущем форварда в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, действующий контракт хоккеиста действует до 30 апреля 2024 года.

«Торпедо» проявило заинтересованность. В первую очередь мы ждём предложения от Омска, а дальше будем рассматривать всё остальное. Дамир выходит на рынок неограниченно свободных агентов, но в «Авангарде» его всё устроило», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, по ходу сезона 30-летний Жафяров перешёл из «Ак Барса» в стан «Авангарда». За омский клуб в регулярке форвард провёл 25 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Жафяров сыграл 12 матчей, где отметился четырьмя результативными передачами.

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