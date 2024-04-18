Генменеджер «Торпедо»: мы сделали предложение Жафярову

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что нижегородский клуб сделал контрактное предложение нападающему Дамиру Жафярову.

«Мы всё это время оставались на связи с Жафяровым, следили за его карьерой, воспринимаем его в определённой степени как нижегородца, помня про его рекорд в 61 очко. Мы сделали предложение Дамиру, дальше всё зависит от того, какой он карьерный путь выберет. Есть моменты по его роли в команде, она будет другой, потому что сам клуб вырос, и всех надежд только на Жафярова уже не будет. Что к лучшему. В то же время я уверен, что с нынешними исполнителями и нынешней нашей молодёжью Дамир смог бы вернуть себя лучшего, если перейдёт в «Торпедо», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.