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Журналист назвал голкипера «Торонто» Самсонова теневым кандидатом на «Конн Смайт Трофи»

Журналист назвал голкипера «Торонто» Самсонова теневым кандидатом на «Конн Смайт Трофи»
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Журналист официального сайта Национальной хоккейной лиги Дэн Розен заявил, что российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов является теневым кандидатом на «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку Кубка Стэнли.

«Как насчёт Ильи Самсонова? Из всех вратарей плей-офф Самсонов, вероятно, является самым незаметным кандидатом на звание MVP. Илье придётся сыграть огромную роль в победных матчах «Торонто». Если «Мэйпл Лифс» выиграют Кубок, он может превратиться из недооценённого игрока в фаворита «Конн Смайт Трофи», — сказано в статье.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 27-летнего Самсонова 40 матчей, в которых он отражал 89% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,13 и трёх шат-аутах.

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