Журналист назвал голкипера «Торонто» Самсонова теневым кандидатом на «Конн Смайт Трофи»

Журналист официального сайта Национальной хоккейной лиги Дэн Розен заявил, что российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов является теневым кандидатом на «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку Кубка Стэнли.

«Как насчёт Ильи Самсонова? Из всех вратарей плей-офф Самсонов, вероятно, является самым незаметным кандидатом на звание MVP. Илье придётся сыграть огромную роль в победных матчах «Торонто». Если «Мэйпл Лифс» выиграют Кубок, он может превратиться из недооценённого игрока в фаворита «Конн Смайт Трофи», — сказано в статье.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 27-летнего Самсонова 40 матчей, в которых он отражал 89% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,13 и трёх шат-аутах.