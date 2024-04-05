Вратарь «Торонто» Самсонов номинирован на приз НХЛ, вручаемый за преданность хоккею

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый игроку, который лучше остальных проявляет высокое спортивное мастерство и демонстрирует верность хоккею. Об этом сообщает The Hockey News.

На данную номинацию Самсонова выдвинула ассоциация профессиональных хоккейных журналистов Торонто. Отмечается, что на приз номинируется хоккеист из каждой команды Национальной хоккейной лиги.

С 21 января по 30 марта статистика Самсонова составляет 15-3-1 с одним шат-аутом.

Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» набрал 95 очков после 75 встреч и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре канадский клуб встретится в гостях с «Монреаль Канадиенс».