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Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Нападающий «Локомотива» Берёзкин стал автором первой шайбы финальной серии Кубка Гагарина

Нападающий «Локомотива» Берёзкин стал автором первой шайбы финальной серии Кубка Гагарина
Аудио-версия:
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В эти минуты в Магнитогорске проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 1-й матч
18 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3-й период
1 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов, Иванов) – 42:59 (5x5)     1:1 Михайлис (Петунин) – 45:14 (5x5)    

В начале третьего игрового отрезка нападающий железнодорожников Максим Берёзкин с передач Артура Каюмова и Георгия Иванова открыл счёт во встрече и стал автором первой шайбы финальной серии Кубка Гагарина — 2024.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

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