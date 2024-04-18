Нападающий «Локомотива» Берёзкин стал автором первой шайбы финальной серии Кубка Гагарина

В эти минуты в Магнитогорске проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В начале третьего игрового отрезка нападающий железнодорожников Максим Берёзкин с передач Артура Каюмова и Георгия Иванова открыл счёт во встрече и стал автором первой шайбы финальной серии Кубка Гагарина — 2024.

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Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.