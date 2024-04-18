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Гераськин в падении попал коленом по лицу лежащего защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева

В эти минуты в Магнитогорске проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». После второго периода счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В одном из эпизодов второй двадцатиминутки нападающий «Магнитки» Игорь Гераськин попал коленом по лицу лежащего защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Игрок обороны ярославцев не сразу поднялся со льда, однако смог продолжить встречу.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.