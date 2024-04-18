Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гераськин в падении попал коленом по лицу лежащего защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева

Гераськин в падении попал коленом по лицу лежащего защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Магнитогорске проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». После второго периода счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 1-й матч
18 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
0 : 0
Локомотив
Ярославль

В одном из эпизодов второй двадцатиминутки нападающий «Магнитки» Игорь Гераськин попал коленом по лицу лежащего защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Игрок обороны ярославцев не сразу поднялся со льда, однако смог продолжить встречу.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» нанёс четыре броска в первом периоде матча финальной серии КГ с «Металлургом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android