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Василий Подколзин подписал новый двухлетний контракт с «Ванкувером»

Василий Подколзин подписал новый двухлетний контракт с «Ванкувером»
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«Ванкувер Кэнакс» объявил сегодня, 18 апреля, о том, что клуб достиг соглашения с российским нападающим Василием Подколзиным о новом двухлетнем контракте. Среднегодовая зарплата составит $ 1 млн.

«Мы довольны тем, как усердно Василий работал над своей игрой, пытаясь стать более стабильным хоккеистом. Хотя ему ещё есть куда расти, начало года демонстрирует тот тип приверженности и преданности делу, которого мы хотим от всех наших игроков. Наш клуб надеется помочь Василию продолжать совершенствоваться и становиться лучше», — заявил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин.

Напомним, 22-летний форвард в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 18 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи с шестью минутами штрафа.

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