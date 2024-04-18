Василий Подколзин подписал новый двухлетний контракт с «Ванкувером»

«Ванкувер Кэнакс» объявил сегодня, 18 апреля, о том, что клуб достиг соглашения с российским нападающим Василием Подколзиным о новом двухлетнем контракте. Среднегодовая зарплата составит $ 1 млн.

«Мы довольны тем, как усердно Василий работал над своей игрой, пытаясь стать более стабильным хоккеистом. Хотя ему ещё есть куда расти, начало года демонстрирует тот тип приверженности и преданности делу, которого мы хотим от всех наших игроков. Наш клуб надеется помочь Василию продолжать совершенствоваться и становиться лучше», — заявил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин.

Напомним, 22-летний форвард в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 18 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи с шестью минутами штрафа.