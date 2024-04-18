Главный тренер «Металлурга» Разин оценил победу над «Локомотивом» в финальной серии КГ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победный матч финальной серии с «Локомотивом» (2:1) и рассказал о травмированном капитане клубе Егоре Яковлеве.

«Сегодня две команды очень строго сыграли. Играли до ошибки, но её, можно сказать, никто не совершил, сегодня решило большинство. Раз выиграли, значит, Егор Яковлев очень полезен был в качестве ассистента тренера. Пока рано говорить о том, увидим ли мы его во втором матче на льду», — заявил Разин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.