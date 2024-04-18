«Металлург» вырвал победу у «Локомотива» и повёл в финальной серии Кубка Гагарина — 2024

В Магнитогорске закончился первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Магнитки».
В первых двух периодах команды голов не забили.
В начале третьего игрового отрезка нападающий железнодорожников Максим Берёзкин с передач Артура Каюмова и Георгия Иванова открыл счёт во встрече и, соответственно, стал автором первой шайбы финальной серии Кубка Гагарина — 2024. Через две минуты и 15 секунд Никита Михайлис с передачи Александра Петунина восстановил равенство в счёте. За полторы минуты до конца периода Александр Петунин с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина принёс уральскому клубу победу в игре.
Напомним, второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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