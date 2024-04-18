Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург – Локомотив 2:1, как сыграли, кто победил, результат матча финала плей-офф КХЛ 18 апреля

«Металлург» вырвал победу у «Локомотива» и повёл в финальной серии Кубка Гагарина — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В Магнитогорске закончился первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Магнитки».

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 1-й матч
18 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов, Иванов) – 42:59 (5x5)     1:1 Михайлис (Петунин) – 45:14 (5x5)     2:1 Петунин (Пресс, Гераськин) – 58:16 (5x4)    

В первых двух периодах команды голов не забили.

В начале третьего игрового отрезка нападающий железнодорожников Максим Берёзкин с передач Артура Каюмова и Георгия Иванова открыл счёт во встрече и, соответственно, стал автором первой шайбы финальной серии Кубка Гагарина — 2024. Через две минуты и 15 секунд Никита Михайлис с передачи Александра Петунина восстановил равенство в счёте. За полторы минуты до конца периода Александр Петунин с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина принёс уральскому клубу победу в игре.

Напомним, второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android