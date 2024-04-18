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Андрей Разин прокомментировал победу над «Локомотивом» в первом матче финала КХЛ — 2024

Андрей Разин прокомментировал победу над «Локомотивом» в первом матче финала КХЛ — 2024
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о победе над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала КХЛ — 2024.

«Первая игра финала, чувствовалось напряжение. Обе команды минимизировали количество ошибок. Если вспомнить, за всю игру у нас одна хорошая контратака была, когда Михайлис в первом периоде убегал. А так очень строгая игра обеих команд. Большой плюс нашей команды, что сумели быстро отыграться с «Локомотивом», с ними очень тяжело отыгрываться. И, конечно, рад, что сработало большинство, гол стал победным», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, второй матч финальной серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

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