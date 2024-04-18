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«Два периода втягивались». Никитин – о поражении в первом матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Металлурга» (1:2).

— Два периода мы втягивались в игровой ритм, не сыграли свою лучшую игру, соперник заслуженно победил.

— Девять дней паузы сказались или есть ещё причины?

— Не знаю, есть смыл на это скидывать. Финал, это факт, что мы плохо играли два периода. Можно говорить, что паузы или «Металлург» в игровом ритме, но какая разница?

— Нетипично, что вы сразу пропустили после того, как забили.

— Соперника нужно отметить, а мы ошибки такие допустили… Это хоккей, без ошибок не бывает.

— Ожидали, что будете долго входить в игровой ритм?

— Понимали, что его нужно поймать. Что сейчас рассказывать? Проиграли – не вошли, выиграли бы – сказали бы, что вошли.

— Почему во втором голе игрок соперника оказался один на пятаке?

— Большинство у соперника, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.