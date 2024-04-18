Главный тренер «Локомотива» рассказал, почему Шалунов не выходил на лёд в третьем периоде

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Металлурга» (1:2) рассказал, почему форвард Максим Шалунов не выходил на лёд в третьем периоде.

«Повреждение, мы не стали рисковать, он завтра пройдёт обследование и будет видно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, Максим Шалунов в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина сыграл 17 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.