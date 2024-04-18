Яромир Ягр стал самым возрастным действующим хоккеистом в профессиональной лиге

52-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр вышел на лёд во встрече плей-офф за право остаться в чешской Экстралиге с ХК «Всетин» (идёт второй период, счёт 5:1 в пользу «Кладно»).

На второй минуте первого периода Ягр открыл счёт в матче, забросив свою первую шайбу в нынешнем сезоне. Во втором периоде чешский форвард отметился результативной передачей.

Как сообщает журналист Зденек Янда на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Ягр стал самым возрастным действующим хоккеистом, сыгравшим в профессиональной лиге. Яромиру 52 года и и 63 дня. Он улучшил результат Горди Хоу, который в возрасте 52 лет и 11 дней сыграл в НХЛ.

Напомним, в регулярном сезоне-2023/2024 за «Кладно» Ягр сыграл 15 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

Это седьмой сезон для Яромира после возвращения из НХЛ. Ягр начал выступать за «Кладно» с середины сезона-2017/2018. Легендарный форвард принял участие в 1733 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 1921 (766+1155) очко. Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды — чемпионом мира (2005, 2010).