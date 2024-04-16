Яромир Ягр, вероятно, сыграет за «Кладно» в плей-офф за право остаться в чешской лиге

52-летний нападающий Яромир Ягр, вероятно, сыграет за «Кладно» в плей-офф за право остаться в чешской Экстралиге. Напомним, форвард является владельцем клуба.

Главный тренер «Кладно» Отакар Вейвода заявил, что в плей-офф сыграют все, кто был одет в синюю майку на тренировке клуба. Ягр как раз работал в майке данного цвета. Об этом сообщает Sport.cz.

Напомним, первый матч плей-офф «Кладно» с ХК «Всетин» состоится 17 апреля и начнётся в 18:00 мск.

В регулярном сезоне-2023/2024 за «Кладно» Ягр сыграл 15 матчей, в которых отдал четыре результативные передачи.

Это седьмой сезон для Яромира после возвращения из НХЛ. Ягр начал выступать за «Кладно» с середины сезона-2017/2018. Легендарный форвард принял участие в 1733 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 1921 (766+1155) очко. Ягр дважды завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992). Со сборной Чехии он становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды — чемпионом мира (2005, 2010).