Разин: Мозякин, мне кажется, сам ещё не определился, хочет он быть тренером или нет

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала КХЛ — 2024 рассказал о работе Сергея Мозякина на тренерском мостике команды.

— Насколько для вас важно давать старт молодым тренерам? Мозякин, Яковлев встали на лавку.

— Не я развиваю молодёжь. Можно сказать по-другому, я стараюсь доверять молодёжи, меньше обращать внимания, не зацикливаться на их ошибках. А развиваются они сами, моей заслуги здесь особой нет. Что касается молодых тренеров, то Мозякин, мне кажется, ещё сам не определился, хочет он быть тренером или нет. Здесь так сложилась ситуация в середине сезона, спасибо ему, что он принял это предложение и постарался помочь в трудный для нас момент. Яковлев сейчас на тренерском мостике, но я с ним поговорил, он ещё хочет играть и играть. Это просто как экскурсия была для него, что это такое. А так я всегда отвечаю на вопросы молодых тренеров. Коля Лемтюгов здесь был, мы всегда с ним общались, как и что. Пашка Валентенко тоже работает, постоянно звонит, спрашивает. Алексей Симаков в Екатеринбурге – так же. Какой-то совет дать любому тренеру… Я никогда не настаиваю, что я прав, что надо именно так. Я сам старался брать что-то лучшее от тренеров, что видел. Никогда не спрашивал, как, что, старался смотреть на упражнения, психологически аспекты, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.