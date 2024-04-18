Разин: со времён Саратова я изменился даже не на 180, а на 360 градусов

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала КХЛ — 2024 заявил, что кардинально изменился со времён работы в саратовском «Кристалле» в 2013 году.

— Такая победа укрепила вашу тренерскую веру в то, что «Локомотив» — никакие не роботы, не сверхлюди?

— Мою тренерскую веру? Да я всю жизнь в себя верю и никогда не сомневаюсь! Моя задача своей уверенностью придать уверенность команде. Со времён саратовского «Кристалла» я изменился даже не на 180 градусов, а на 360, по-другому стал относиться к некоторым моментам. Это всё зависит от коллектива, где я работаю, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.