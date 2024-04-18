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«Там иногда плохо пахнет и матом ругаются». Разин – о раздевалке команды КХЛ

«Там иногда плохо пахнет и матом ругаются». Разин – о раздевалке команды КХЛ
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала КХЛ — 2024 заявил, что не против, когда пресса находится в раздевалке команды.

«Приходите, снимайте, если это интересно народу. Просто там иногда плохо пахнет и матом ругаются, можно попасть под раздачу. Так что не обижайтесь, если вас послали не в том направлении, в которое вы хотите. Это ваша работа. Сейчас нам камеры повесили в раздевалку. Спросили – можно? Я сказал – вы только потом звук корректируйте, а так, пожалуйста», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

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