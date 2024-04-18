Разин об открытости для прессы: пока «Магнитка» в лучах славы, почему в них не покупаться?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала КХЛ — 2024 рассказал об открытости команды для прессы.

Крайне необычно, что вы открываете раздевалку для прессы во время серии, хотя это финал.

— Думаю, это веяние времени. Почему, если людям интересно? Сейчас какой-то фильм снимают, вчера заставили здесь остаться на полдня, чтобы дать интервью. Это часть нашей работы. Пока мы в лучах славы, почему бы в них не покупаться?, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.