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Пресс рассказал о победе над «Локомотивом» в первом матче финала плей-офф КХЛ

Пресс рассказал о победе над «Локомотивом» в первом матче финала плей-офф КХЛ
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Защитник «Металлурга» Робин Пресс прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2024.

— Отличная игра, хороший темп. Временами чувствовалась нервозность, обе команды выглядели чуть сырыми. Это вполне объяснимо, в первом матче серии все сильно хотят победить, в целом игра неплохая.

— Вы были готовы к плотной структуре «Локомотива» в средней зоне?

— Мы знаем, что это хорошая команда, мы подстраиваем свою тактику под соперника, при этом стараемся играть в свой хоккей и показывать то, в чём мы хороши. Если мы будем продолжать так играть, матчи будут плотными, у нас будет шанс, — сказал Пресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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