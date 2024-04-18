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Легионер «Металлурга»: «Локомотив» не даёт тебе развернуться, отличная команда

Легионер «Металлурга»: «Локомотив» не даёт тебе развернуться, отличная команда
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Защитник «Металлурга» Робин Пресс после победной игры с «Локомотивом» (2:1) в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2024 рассказал о стиле игры ярославского клуба.

— Можно ли сравнить «Локомотив» с «Автомобилистом» и «Амуром», с которыми вы играли в плей-офф?

— Да, эти команды схожи, они не дают тебе развернуться слишком сильно. Они всегда структурированы, всегда занимают правильную позицию и готовы идти в прессинг. Против них тяжело играть, это отличные команды.

— Подправление Петунина после вашего броска — мы уже видели такую комбинацию у «Магнитки»...

— Да, хорошо наносить такие броски, когда располагаешь и Петуниным, и Джонсоном. Они первоклассно играют на пятаке, это было отличное подставление.

— Ваш кистевой уже стал угрозой для голкиперов КХЛ. Как долго его отрабатывали?

— Над броском работаешь всё время. Самое важное — игра, именно в игре ты понимаешь, как находить нужный момент для броска и химию с партнёрами, — сказал Пресс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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